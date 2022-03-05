孫楊最終上訴被駁回：禁賽4年零3個月，有望趕上巴黎奧運前復出。近期，孫楊多次在網路平台帶貨直播，但是此前他也表示，自己依舊在堅持訓練。（澎湃新聞資料照）

大陸澎湃新聞網「五星體育」5日引述多家外媒報導，陷入禁藥疑雲的中國游泳運動員孫楊，對去年國際體育仲裁法院判決的最終上訴被駁回。禁賽4年零3個月，有望趕上巴黎奧運前復出。

瑞士法院在一份聲明中裁定，國際體育仲裁法庭的孫楊的處罰「並不違反公共秩序的基本原則，孫楊的陳述權也沒有受到任何侵犯，這並不能成為運動員進一步提出上訴的理由」。

如此一來，孫楊4年零3個月的禁賽期限 （51個月），自2020年2月28日開始，禁賽期滿的時間為2024年5月底，那時他將有機會參加巴黎奧運會。

澎湃新聞報導，對於孫楊的未來，曾經的泳壇霸主菲爾普斯就在去年東京奧運會期間受訪時表示，自己很看好孫楊復出。

「透過這些年我對孫楊的觀察，他顯然是一名非常有天賦的選手，他在泳池的表現非常了不起。」

在菲爾普斯看來，「如果孫楊有熱情和願望重返賽場的話，他絕對可以完成任何他想達到的目標，這將是很有趣的事情，像奧運會這樣的比賽都會『想念』他的。」近期，孫楊多次在大陸網路平台帶貨直播，但是此前他也表示，自己依舊在堅持訓練。

「從我自己來說，從我家裡人來說，這是很難選擇的。我能走到今天，絕非偶然，是我多年努力的回報。」

「巴黎奧運會對我來說是困難與機遇並在，有困難才有動力，做好自己該做的，順其自然吧，大家都會看到大家想看到的吧。」