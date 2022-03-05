國民黨今（5日）辦理中常委選舉，外傳黨主席朱立倫有份名單，都是黨務一級主管和他的親信，上午朱立倫至新北市黨部投票時強調，朱立倫的名單就是29位能夠獲得黨代表認同和支持的中常委，最重要在過程中，絕對不能有賄選，任何賄選不但撤銷資格，一定開除黨籍。
朱立倫說，希望選舉過程都能非常順利，朱立倫的名單就是29位優秀、認真黨務、清清白白參選的中常委。對於之前傳出黨中央收到賄選的檢舉，朱立倫表示，目前的確有些證據，也希望有任何證據都送來，我們一定嚴辦到底。
國民黨今（5日）辦理中常委選舉，外傳黨主席朱立倫有份名單，都是黨務一級主管和他的親信，上午朱立倫至新北市黨部投票時強調，朱立倫的名單就是29位能夠獲得黨代表認同和支持的中常委，最重要在過程中，絕對不能有賄選，任何賄選不但撤銷資格，一定開除黨籍。
朱立倫說，希望選舉過程都能非常順利，朱立倫的名單就是29位優秀、認真黨務、清清白白參選的中常委。對於之前傳出黨中央收到賄選的檢舉，朱立倫表示，目前的確有些證據，也希望有任何證據都送來，我們一定嚴辦到底。
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