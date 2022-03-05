29歲日本寫真女星森咲智美有「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」等封號，擁有G級上圍和沙漏型身材的她，每每一推出新作都引來粉絲支持購買，最近她曬出新一期寫真DVD封面，可見她全脫只穿了一件小丁字褲，上半身用兩朵花遮點，無贅肉的曼妙身材讓粉絲狂噴鼻血。

森咲智美近日將推出第4本數位DVD寫真集，她身材姣好又敢脫敢露，在IG累積了483萬粉絲量，相當驚人，過去她曾和同有G級上圍的犬童美乃梨接受快問快答，被問到是否將胸器當過置物架？森咲智美只承認用胸部當過手機架，但沒有因為胸部打翻飲料的經驗，只是偶爾會碰掉筷子。

森咲智美身材好，承認因此招來不少困擾，曾被女生問可不可以試摸胸部，因為是同性她便大方答應，又被問胸部大的女生是不是常把內衣穿壞？森咲智美則表示是因人而異，她自己平時準備了很多內衣可以替換，目前沒有過這問題，但坦言因「負擔」重跑得慢，如果胸部變小一點可能平時跑步會比較容易。

近日，森咲智美分享了本月25日要推出的DVD寫真集封面，可見她上半身全脫光，露出堅挺渾圓曲線，並開心寫下請粉絲多多關照，她三點不露，上半身兩點用花朵和水鑽擋住，下半身則穿了深藍色丁字褲，看來優雅又性感，許多粉絲也按讚支持，更有人留言說：「wow...superhot」。