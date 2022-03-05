沈玉琳搞笑大爆潘若迪的料。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》今（5日）晚10點播出沈玉琳、潘若迪、ALBEE、徐瑋吟、黃靖倫、曾甜、吳東諺、廖苡喬到節目中挑戰，因本周改變「字首1234」的玩法提升趣味性和難度，遊戲進行時徐乃麟、沈玉琳不熟悉新玩法導致整場失誤連連，過程中還不斷互相安慰，而徐乃麟隊成員也陸續失常，曾國城開始看不起敵隊，並說：「再來啦、再來啦。」害乃哥氣到用力剁腳回嗆，連製作人都看不下去，決定在這單元多加一Round，結果卻換來沈玉琳更多的失誤，「笑」果十足。

來到「聯想三字經」單元，潘若迪首輪實力大發揮，隊友才講第1個題示「摩鐵有」，就立馬猜中答案「按摩浴缸」，驚呼現場所有來賓。不禁讓人聯想平常他的消遣是不是都去「那裡」玩，沈玉琳趁機爆料潘若迪往事「老保母泡澡」，還有前女友「花花」去夜店太晚回家被他趕出門的趣事，氣得潘若迪直呼：「大家都成年人了！難道這種鬼話你們也相信？」讓全場來賓都笑到眼淚直流。後來首場表現還不錯的潘若迪卻在隊友們懊惱如何將題目描述更清楚時，荒唐到把答案脫口而出，讓曾國城無奈大喊：「為什麼他在我這隊？」

精彩內容還有「記憶TEMPO」動作版關卡，遊戲才剛開場曾國城就笑說：「今天很多來一起復健的！過半百的來賓好多阿。」2位男主持人開始不滿抱怨，才開工第1錄怎麼就要玩這麼難的單元，果真首輪上場的2老潘若迪和徐乃麟玩沒多久就遇到拍子錯亂和記不住等問題，最先慘遭淘汰。而沈玉琳則是自己亂改動作，準備出局之前乃哥急忙求情再一次機會給沈玉琳，因為他錯的實在太好笑了。