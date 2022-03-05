《商情》石腦油飆十年新高、甲苯和二甲苯同創七年半高價

本周甲苯、二甲苯市場走勢強勁，其中以甲苯韓國FOB現貨報價觸逾7年來高價，而二甲苯IX韓國FOB觸七年半高價；因亞洲石腦油飆近十年新高，主要受到西方國家對俄羅斯的制裁加劇，可能影響其出口，造成市場結構性短缺石油腦，而俄羅斯部分石油腦也出口到亞洲地區，令亞洲石腦油供給緊張，據悉，東北亞買家積極購買石腦油現貨，帶動新加坡FOB漲至每噸120美元上方，10年高價，累近一個月漲38%，同步也帶動石化原料行情勁揚。

甲苯：現貨市場韓國FOB漲破1千美元，單周漲近12%，創2014年10月以來新高，由於俄羅斯對烏克蘭軍事行動加劇，西方國家對俄羅斯銀行業實施嚴厲制裁，同時美庫欣原油庫存降至2018年來低點，以及石油輸出國組織OPEC維持原增產計畫不變，促使市場對供應中斷擔憂加劇，國際油價持續飆升，同步為甲苯市場利好支撐強勁。

而為反應國際行情漲勢，國內中油散裝牌價也隨之調漲，年初迄今連續第6次調漲，累計上漲24%，3月甲苯中盤報價較前一個月大漲16%，而大陸現貨市場單周平均漲幅5-8%，市場預期國際原油價格仍將寬幅震盪，連帶支撐甲苯市場走高，且下游需求平穩，預計市場偏強震盪，價格波動幅度在7100-7900人民幣/噸之間。

二甲苯：由於對俄羅斯的制裁，原油市場持續出現供應短缺，造成上游供應緊張，支撐市場的價格漲勢，異二甲苯IX韓國FOB，累計一個月漲近30%，並漲至七年半高價；國內二甲苯散裝中油牌價，也飆自2018年11月以來新高；另外，大陸二甲苯市場高檔不墜，各廠家持續調漲報價，單周平均漲幅於7-8%。

本周價格波動較大品項: (20220225~20220303)

1.03/01甲苯進口(糟車)中盤價，報每桶5600元，月漲16%。

2.03/01二甲苯進口(糟車)中盤價，報每桶6100元，月漲15%。

3.03/02甲苯中油散裝牌價，報每桶6960元，年初迄今連6漲，累漲24%。

4.03/02二甲苯散裝中油牌價，報每桶7600元，今年來連8漲，漲幅達27%。

5.03/02甲苯上海石化出廠價，報每公噸7450人民幣，周漲近5%。

6.03/02甲苯廣州石化出廠價，報每公噸7550人民幣，周漲近8%。

7.03/02二甲苯廣州石化出廠價，報每公噸8100人民幣，周漲8%。

8.03/02二甲苯茂名石化出廠價，報每公噸8050人民幣，周漲7%。

9.03/03石油腦新加坡FOB，報每噸125.87美元，創近10年新高，月漲38%。

10.03/03甲苯韓國FOB，報每公噸1075美元，周漲近12%，並創2014年10月以來新高。

11.03/03異二甲苯IX韓國FOB，報每公噸1175美元，累計一個月漲近30%，並漲至七年半高價。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)