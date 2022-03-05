烏俄衝突的爆發，共軍頻繁擾台的威脅，台灣的國防戰力備受關注，14天教育召集新制首梯今日入營，可望強化後備戰力。不過，民眾黨立委邱臣遠質疑，教育召集雖然時間拉長、強度提高，但時間緊湊還得項項都學，技能真的能樣樣具備嗎？

兩岸近年來關係緊張，中共軍機擾台頻率屢創新高，相關軍事動作也不斷，國防部為提升後備戰力，今年起將教育召集天數提升為14天，每天訓練10小時，在射擊及戰鬥訓練的課程內容更是操好操滿，展現強化後備戰力的決心。

邱臣遠質疑，目前後備軍人名單共238萬人，但新式教召一年僅召訓1.5萬人，對比我國2300多萬的人口，在比例上恐難達到強化後備軍戰力的目標。

邱臣遠提到，許多歐美國家的槍枝管制較為寬鬆，平民也能攜帶槍枝，訓練射擊的目的除了自保，同時也是一種主流的競技運動。相較之下，台灣民眾大部分都不懂用槍，就算在街上撿到槍，也無法用槍來自保或保護他人，建議國防部研擬，針對主動想接受槍械使用訓練的國人，提供管道及訓練課程。

傳聞蔡總統將擇日前往視察新式教召情況，邱臣遠提醒蔡總統，國軍不是讓你搭建舞台的打卡景點，蔡總統應該重視我國國防政策的方向，給出國防藍圖的確切方向，並因應方向提出相對應的制度改革，才是蔡政府首要向國人說明的核心問題。