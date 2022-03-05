大陸2022年重要經濟發展目標 11:252022/03/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一，GDP年增率5.5％左右。二，消費者物價指數年增率3％左右。三，城鎮新增就業1,100萬人以上。四，城鎮調查失業率控制在5.5％以內。五，赤字率2.8％左右。六，安排地方政府專項債券人民幣3.65兆元。七，預計全年退稅減稅約人民幣2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元。 中國製造業增加值 連12年全球首位 不畏疫情逆勢成長 中科2021營業額衝上兆元創歷史紀錄 #兆元 #年增率 #城鎮 #退稅 #左右 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸製造業連12年世界第一 擬再培育3000家國家小巨人企業 13:012022/02/28 兩岸 2021年陸銀行理財市場規模 增逾一成 08:132022/02/27 財經 追求穩增長 陸今年經濟成長目標5.5％ 較去年下調 09:442022/03/05 兩岸 陸銀保監會：房地產泡沫化、金融化趨勢扭轉 19:192022/03/02 財經 未來3年雲計算商機 上看人民幣1.4兆 04:102022/02/28 全球財經 首超世界平均 大陸人均GDP逾1.25萬美元 04:102022/03/01 焦點新聞 瑞士加入制裁 凍結普丁資產 04:102022/03/02 全球財經 工商社論》大陸兩會前瞻：經濟穩字當頭 新基建投資將扮關鍵 04:102022/02/28 財經要聞 俄軍驚傳3500人戰死 烏克蘭防長：這兩種武器最有效 18:162022/02/26 軍事 壽險2月淨值恐續掉逾千億 04:102022/02/26 金融．稅務 和中保台 切勿讓台商左右為難 04:102022/03/01 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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