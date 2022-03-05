一，GDP年增率5.5％左右。二，消費者物價指數年增率3％左右。三，城鎮新增就業1,100萬人以上。四，城鎮調查失業率控制在5.5％以內。五，赤字率2.8％左右。六，安排地方政府專項債券人民幣3.65兆元。七，預計全年退稅減稅約人民幣2.5兆元，其中留抵退稅約1.5兆元。