南投縣埔里鎮驚傳鱷魚出現在茭白筍田，有民眾在臉書社團「埔里人」PO文表示，「我媽說茭白筍田有鱷魚」，還附上1張鱷魚照片，南投縣農業局獲報前往查看，果然4日下午在向善里茭白筍田果然發現1隻鱷魚，昨(5日)縣府農業處找「爬蟲動物救援協助送醫治療」專業人員前往捕抓，一度出現鱷魚跳入水中聲響，但徹夜搜尋未見到鱷魚身影，補抓大隊決定利用鱷魚習性，上午再度出動，趁牠上岸曬太陽時再趁機獵捕。

捕抓人員研判，這隻鱷魚身形不大，依據習性吃飽了會爬出水面曬太陽，且因為水田駁坎至少有兩米高，很難會爬上岸，目前只能繼續等待鱷魚曬太陽現蹤後捕抓。

據了解，下個月就是茭白筍採收的季節，一開始，有人認為是拿假鱷魚來嚇阻宵小。當地農民則表示，他住在埔里超過40年，也沒有在埔里看過鱷魚，更不要說拿來放在茭白筍田裡，小隻的沒有效果，大隻的可能自己有危險，認為不可能有人這樣幹，連充氣鱷魚也沒有看過。

出現鱷魚的茭白筍田地主黃姓農民很淡定，他說，上禮拜就發現鱷魚了，一開始發現確實嚇一跳，但鱷魚就靜靜趴著、沒有移動，就跟寵物一樣很乖，因此也就沒有理他，期間也曾下水農作，靠近他身邊也沒有移動，乖乖待在原處，因此要大家不要怕。

農業處表示，原本研判是有茭白筍農為遏止小偷盜割茭白筍，因此購買充氣鱷魚放置在茭白筍田內，但直到昨下午3點左右前往查看的人員回報，在向善里發現確實有1隻鱷魚蹤跡，當下派員前往協助，呼籲民眾不要任意擅闖，以免發生危險。

農業處說，因目前時值茭白筍生產季節，若逕自放水，恐怕會引響農民收成，已協調兩棲爬蟲專業抓捕人員協助，並持續與地主協商，因茭白筍田的水位較高，約8、90公分高，若貿然下水抓捕鱷魚，恐怕產生更多變數，目前暫時先將鱷魚控制在一定範圍內，等待適當時機抓捕。

農業處強調，目前發現的鱷魚體型約2尺左右，應該是凱門眼鏡鱷，因縣府缺乏捕抓鱷魚的相關專業人員，因此聽取建議找專業人員來協助，雖然被發現的鱷魚體型較小，但仍有一定的危險性，呼籲民眾還是不要靠近。