公牛最近的戰況確實相當低迷！儘管公牛打完前3節還取得7分領先，卻在末節遭到阿提托康波、哈勒戴兩名公鹿主力痛擊，公鹿最後以118比112氣走地主公牛，除了奪下3連勝，也送公牛4連敗，目前兩隊同拿39勝25敗，暫時並列東區第3。

打完前3節，公牛靠著「雙槍」迪羅薩、拉文攜手飆分，取得88比81領先，但在末節一開始，公鹿馬上也靠阿提托康波在禁區爆發，以及哈勒戴穩定火力，很快縮小落後，更搶回領先，但拉文最後47秒的上籃，幫助公牛追到落後3分。

來到最後28.1秒，阿提托康波兩罰俱中，公鹿仍以114比109領先，拉文雖然馬上投進三分外線，公牛卻忘記回防，讓傑文卡特接獲長傳偷跑一個人上籃，接著拉文製造對方犯規3罰，卻在重看之後被取消，哈勒戴兩罰俱中帶走勝利。

公鹿贏球頭號功臣還是「鐵三角」阿提托康波、哈勒戴與米德頓，阿提托康波貢獻34分、16籃板，哈勒戴也有26分、8籃板及5助攻，米德頓22分、7籃板及6助攻，波提斯12分；公牛以拉文30分最高，迪羅薩29分，武切維奇19分、9籃板。