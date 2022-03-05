大陸國家發改委主任何立峰5日在十三屆全國人大五次會議第一場「部長通道」中受訪表示，今年政府工作報告已安排部署主要任務，從去年經濟成長8.1％、金額規模超過110兆人民幣等，可看到大陸經濟發展後勁很強、韌性很強、市場主體的獲利、抗風險能力很強，這也是實現今年經濟成長目標5.5％的信心與基礎所在。

何立峰表示，經過兩年疫情考驗，大陸各地區、行業與企業在應對疫情基礎上能促進經濟恢復發展越來越成熟，加上這兩年推動高質量發展，在大陸東西地區都創造很大的市場發展空間。

但他也坦言，今年的發展難題仍相當多。因此規劃一系列政策安排，首先是繼續大規模減稅降費，並替中小微企業特別是製造業的困難提供因應措施，金融機構也安排為中小微企業因「雙碳」更新設備等方面提供貸款。

何立峰說，看好大型與中小微企業的抗風險能力能幫助平穩發展，從今年前兩個月的經濟數據例如企業用電量、出口繼續保持兩位數成長等，有信心、能力與基礎能繼續保持經濟運行在合理、達到成長目標。