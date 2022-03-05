廟方並安排考生鑽轎底及敲祈褔鐘，贈送文昌筆、祈福卡等，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。（陳世宗攝）

立委江啟臣帶頭鑽轎底，鼓勵學子讀書也可以報國及救國，期望每位學子都能再創高峰。（陳世宗攝）

青年學子大排長龍等候鑽轎底，，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。（陳世宗攝）

今天是文昌帝君聖誕，豐原慈濟宮特舉辦壬寅年考生祈福三獻禮慶典。主委陳誌鋒偕同各校校長及豐陽、豐東、豐原、豐南國中共13位學子代表祈福參拜；廟方並安排考生鑽轎底及敲祈褔鐘，贈送文昌筆、祈福卡等，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。立委江啟臣鼓勵青年學子努力向學，讀書也可以報國及救國。

農曆2月初3日為文昌帝君聖誕，慈濟宮舉辦考生祈福三獻禮慶典，立委江啟臣及市議員陳本添、張瀞分、王朝坤，和民政局副局長徐照山及各國小、國中、高中校長等主獻官敬獻，豐原區豐陽、豐東、豐原、豐南國中共13位學子代表祈福參拜。

慈濟宮主委陳誌鋒說，人生的道路充滿挑戰及競爭壓力，惟有認真用功勤勞補拙在考試的過程中靜心發揮實力，終會得到勝利的成果，即使失敗也不要氣餒，勉勵在場考生，祈福靜心在增強信心和求得考運；另外更需要懂得持之以恆與細心，祝福各位考試順利。

徐照山表示，考試不單在考卷上，人生中處處都在考試，並勉勵各位考生不要抱佛腳，不要過份緊張亦不可大意，準備考試應盡心盡力，但保持平常心，祝各位考生金榜題名，感謝各界的努力及對市府的支持。

江啟臣強調，看到在場的各位就看到豐原的未來，相信他考過試不會比在場的學生少，一路走來他每次參加考試都會來慈濟宮參拜，念書千萬不要臨時抱佛腳，相信各校的校長及老師都是每位學生的文昌帝君，讀書也可以報國及救國，期望每位學子都能再創高峰。

敬獻儀式中，同時邀請13位考生代表分別恭讀文昌帝君陰騭文，及敬獻12項深具涵意供品，同時在廟方安排祈福「鑽轎底」及敲祈褔鐘，並領取廟方贈送的文昌筆、祈福卡、平安水等，祈求文昌帝君和媽祖賜福，考試順利金榜題名。