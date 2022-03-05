俄烏戰爭爆發已釀上千人傷亡，不少民眾挖出印度神童與盲眼龍婆過去的預言驚呼好準，不過，近日有網友發現，一首18年前發布的「神曲」早已預告烏俄戰爭慘況，無論是影片畫面或歌詞，皆與現況不謀而合，讓大批網友看了狂起雞皮疙瘩，直呼太符合現況了，希望戰火快停歇，為世界祈禱。

印度神童阿南德在去年發布的影片中示警，全球要小心地緣政治的衝突，而今年2月烏克蘭與俄羅斯之間的衝突加劇，兩國開打引起世界關注。而盲眼龍婆巴巴萬加也曾在1979年透露，俄羅斯可能會成為世界的主宰，將無人可以阻止。

不過，眼尖網友發現，預言烏俄戰爭最神準的，不是印度神童，也不是盲眼龍婆，而是歌壇天王周杰倫，他在2004年發布歌曲《止戰之殤》中，影片是在俄羅斯的海參威取景，畫面中有多處廢棄的建築物、空中巡邏的直升機，展現出遭受戰爭洗禮後的樣貌。

這首歌的歌詞「恐懼刻在孩子們臉上，麥田已倒向戰車經過的方向」、「惡夜燃燭光天破息戰亂，殤歌傳千里家鄉平饑荒」與「農夫被燒毀土地跟村莊終於拿起槍」等，對比如今俄烏戰爭的現況，幾乎完全貼切真實狀況。

因此有不少網友湧入歌曲的YouTube影片下方留言，「這首可以用俄語版本，投放到烏克蘭給俄軍聽」、「原來這首歌已經18年了嗎？為世界祈禱，別再戰了」、「這不只是藝術，竟然變現實，別再戰爭了，百姓苦不堪言」、「我整個雞皮疙瘩，為什麼歌詞這麼符合烏克蘭，現在的戰火無情」、「戰爭爆發，第一時間就想到這首歌，歌詞道盡了戰爭的殘酷無情，希望戰爭趕快結束」。