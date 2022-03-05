大陸國家發改委主任何立峰5日在北京出席13屆全國人大會議，提到「雙碳（2030碳達峰、2060碳中和）」問題，他表示，需要全國一盤棋，不能各搞各的，要統籌來考慮局部和全域的關係，特別是要處理好發展和安全的關係。

中新社報導，何立峰5日在會後受訪時表示，「雙碳」是一場廣泛而深刻的社會變革、經濟變革，所以不僅需要企業，需要各行各業、各個地區，包括城鄉居民都要共同參與，要統籌來考慮。要嚴格防止各地區、各個行業、各個方面搞碳衝鋒、運動式的減碳。

對於大陸官方提出2022年經濟增長目標為5.5％左右，何立峰表示，若以2021年大陸GDP總量達114.4兆美元來看，等於一年淨增量達3兆美元，代表大經濟發展後勁很強。儘管2022年經濟發展面臨的困難挑戰較多，不確定不穩定因素也不少，仍有條件、有能力、有信心實現5.5％左右的經濟增長目標。