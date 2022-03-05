法務部長蔡清祥有鑑於目前監所仍以毒品犯居多為多數，為有效戒除毒癮防止再犯，多次指示各監所應結合更生保護會辦理安置收容處所，提供更生人技能訓練與就業媒合機制，協助他們遠離毒品回歸社會。台灣更生保護會結合全國藥癮戒治民間團體，提供毒品更生人藥癮戒治課程、心理輔導、技能訓練與就業轉介，並提供一起台南更生晨曦輔導所的案例，讓更生人能脫離毒海，重新再出發。

更生保護會其中一起成功輔導案例，是來自於台南更生晨曦輔導所的阿傑（化名），他來自純樸農村家庭，但國中時期叛逆愛玩，對讀書沒興趣，放學後常流連在外，

後來接觸到毒品，從此與毒同行12年，15年來進出監所多次。母親苦勸多次，但阿傑又在兒子8個月大時又因毒入獄，妻子提出離婚。阿傑因毒品虛擲自身寶貴光陰，也賠上美好的家庭生活。

阿傑37歲出獄後下定決心戒毒，在家人引介下進入台南更生晨曦輔導所，安置期間參加更生保護會台南分會中餐丙級證照班，取得丙級廚師執照，考取證照後除了在所內協助飯食打理外，返家後也經常下廚，重新拉回與家人的距離，找回人生最大的幸福。

法務部表示，安置收容服務是更生保護工作的重點業務，希望更生人可以有地方短暫休息並接受技訓，獲得人生重新出發的機會，部長蔡清祥多次前往基隆向上學苑、宜蘭渡安居等安置收容處所訪視，也要求相關單位推動「援助家庭」方案，希望藉由幫助更生人家庭解決緊急危難，讓更生人家庭能提供更生人最多的支持。

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