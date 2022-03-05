淡江大學戰略所教授王高成表示，大陸總理李克強此次的政府工作報告仍維持大陸繼有對台政策，其中較新之處提到「解決台灣問題的總體方略」，此應是貫徹中共領導人習近平對台政策思想，包括融合發展、推動一國兩制台灣方案等。

王高成說，北京對台基本立場還是以「一中原則」和「九二共識」，來推動兩岸關係。同時反獨促統；反獨是包含批評民進黨政府，反對外部勢力干涉則指涉美國以加強台美關係來遏制中國的作為。

王高成總結，北京對台大政還是和平統一，且統一目標放在中華民族復興進程上。