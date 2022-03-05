大陸政府工作報告 學者這樣評論 12:112022/03/05 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸十三屆全國人大第五次會議今在北京人民大會堂開幕。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 淡江大學戰略所教授王高成表示，大陸總理李克強此次的政府工作報告仍維持大陸繼有對台政策，其中較新之處提到「解決台灣問題的總體方略」，此應是貫徹中共領導人習近平對台政策思想，包括融合發展、推動一國兩制台灣方案等。 王高成說，北京對台基本立場還是以「一中原則」和「九二共識」，來推動兩岸關係。同時反獨促統；反獨是包含批評民進黨政府，反對外部勢力干涉則指涉美國以加強台美關係來遏制中國的作為。 王高成總結，北京對台大政還是和平統一，且統一目標放在中華民族復興進程上。 社評／讓兩岸問題急迫性往後排 汪洋政協報告 淡化對台論述 #王高成 #對台政策 #北京對台 #指涉 #大陸政府工作報告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 認清台灣四種民意 04:102022/02/22 時論廣場 美持續對中冷戰 但緩打台灣牌 04:102022/01/30 時論廣場 社評／2022 兩岸關係應有所作為 04:102021/12/30 焦點新聞 社評／創造吸引台商繼續投資的環境 04:102022/01/08 焦點新聞 社評／融一是兩岸遠離戰爭的正途 04:102022/01/07 焦點新聞 為淵驅魚給北京的啟示 04:102022/02/22 時論廣場 時論廣場》北京的大白話 蔡政府要聽懂（蘇泳霖） 19:082021/12/26 時論廣場 社評／陸倡議富人稅縮減差距 台灣呢 04:102022/02/27 焦點新聞 社評／陸委會「趙立堅化」的悲哀 04:102021/12/14 焦點新聞 時論廣場》紅藍綠白的「600萬」考題（蘇泳霖） 19:402022/01/03 時論廣場 紅藍綠白的600萬考題 04:102022/01/04 時論廣場 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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