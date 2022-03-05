雖然女性成人用品已經漸漸普及化，但不少民眾仍然抱持著誤解，因此此次就請來張美玉泌尿科診所院長來分享關於自慰的正確訊息，以及使用及選購的時候要注意的重點，「自慰是可以對健康帶來正面影響，性高潮會釋放大腦中好的神經化學物質，例如多巴胺、催產素、腦內啡和血清素，這些都是可以帶來幸福感的重要物質，有益健康。」

像催產素可以幫助降低壓力和皮質醇水平，腦內啡則會令人感覺良好、緩解疼痛，也能減輕壓力和緊張焦慮，提升睡眠品質，至於多巴胺是一種讓人快樂的賀爾蒙，「因此有些人特別喜歡在月經時做愛或自慰，效果與舒緩痛楚十分相似。」，而自慰也能促進新陳代謝及血液循環，當血液中的细胞會把更多的氧氣帶到全身，血管擴張時，臉色會變得紅潤，所以高潮後會有面泛紅光，「這兩者都能抵銷痛楚，當肌肉在自慰時收緊及放鬆，就會有放鬆的效果。」

而張美玉醫師也提到，自慰是一種放鬆心情的事情，所以要安排一個讓自己舒適的環境下，像可以配合喜歡的音樂、香氛等氛圍下進行，另外也要注意安全和清潔，使用成人用品時要搭配水性潤滑液，保護皮膚，每次玩具使用完要即時清潔避免細菌或病毒停留。另永準貿易也提醒消費者，選購時要注意品質和材質，進入體內的產品最好是使用對人體安全的材質，選擇注重品質的產品，且有提供客服保固的玩具比較安心也更有保障，也可選擇有防水功能的產品以方便清洗。