史上最硬14天教召今（5）日登場，展開為期14天、每天操課10小時的「魔鬼訓練」。而根據雅虎最新2萬人線上民調顯示，有49.8％的網友支持延長徵兵役期到2年，27.1的網友支持延長到1年，總計76.9％的網友支持延長徵兵役期。
行政院長蘇貞昌近日率閣員赴立院進行俄烏戰爭專案報告。面對立院法制局建議停辦替代役、恢復徵兵制，國防部長邱國正說，目前重點就是建軍備戰，他並不排斥，且國防部也一直掌握狀況分析比較。至於是否考慮延長役期為1年？邱國正說都可以納入討論，現在並沒有定見。
邱國正還表示，國防部已製作好「民眾求生避難手冊」，手冊已送行政院審核。此外，新制教召今（5）日首批登場，在桃園市蘆竹區山腳國小報到，展開14天，每天操課10小時的「魔鬼訓練」，並在18日正式解召。
根據雅虎2萬人參與的線上民調顯示，有49.8％的網友支持延長徵兵役期到2年，27.1的網友支持延長到1年，總計76.9％的網友支持延長徵兵役期。另外，有69.4％的網友同意全民不分性別，應接受軍事訓練或後備救護訓練。並且有67.8％的網友對於台灣目前軍事防衛沒有信心。
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