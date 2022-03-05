經濟部長王美花4日在立法院接受質詢時向立委保證，未來1年不會再發生像303大停電的狀況。國民黨主席朱立倫今（5）日狠酸，3月1號蔡英文總統跟所有工商團體也保證供電會穩定，結果3月3號全民大缺電、大停電，這些保證都是空話，就算台電董事長每天下台，經濟部長繼續下台都沒有用，因為真正的關鍵是整體能源政策出了問題，神仙來做都沒有辦法。

朱立倫表示，他贊同郭台銘董事長提到的，一定要能夠跳脫黨派，真正的為台灣、為拚經濟，一起來開個能源會議，請蔡總統拋下意識形態，認真的面對現在國際能源的現狀跟環境，好好的來討論，你的「5、3、2」（指能源結構占比，燃氣50％、燃煤30％、再生能源20％）是不可能的，到時候受害者是誰？不只是國民黨的人受害，是全民受害。國民黨願意跟民進黨，包括各黨派，好好的來重新檢討台灣的能源政策。

朱立倫說，王美花下台100次也沒辦法負責，她只是執行現有、錯誤的能源政策，真的是神仙來都沒有辦法，台電董事長每天下台也沒辦法，因為事實上電就是不夠，不夠的電你要怎麼辦？一般的產業不能夠申請用電、不能夠擴廠，因為電的供應量不夠，怎麼辦？

朱立倫表示，不是只是民生用電，工業用電、產業用電通通都受到限制，不要把眼睛遮起來，這是台灣共同要面對的，包括朝野政黨大家一起站出來，國民黨一定負責任和大家共同討論，真正負責可行的能源政策。