柴山多杯孔珊瑚為一級保育物種。（陳夢茹攝）

柴山多杯孔珊瑚為一級保育物種。（陳夢茹攝）

藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政5日清晨赴大潭藻礁勘查。（陳夢茹攝）

凌晨不僅有藻礁公投推動聯盟人員及潘忠政到場，也有不少民眾一早摸黑出門，自發性到大潭藻礁觀賞粉紅藻礁。（陳夢茹攝）

中油第三天然氣接收站再外推環差案2日通過環評，藻礁公投推動聯盟領銜人潘忠政5日清晨赴大潭藻礁勘查，他驚呼「中油用黃色標籤註記的柴山多杯孔珊瑚多數已找不到」，之前直擊過三接棧橋插在藻礁上，但政府卻繼續否認，痛批根本是無視環境保育。

潘忠政表示，三接的外推方案於2日通過環評，不可諱言新方案的確比舊方案對藻礁還友善，但仍有45公頃以上要施作防坡堤、港口、碼頭等設施，勢必會傷害到藻礁，即便政府辯稱施工處下方沒有藻礁，但據我們了解其實底下也有藻礁。

潘忠政指出，最早於約2017年時發現柴山多杯孔珊瑚，當時中油有用鐵鉤註記位置，爾後陸續發現的柴山多杯孔珊瑚則用黃色標籤註記，但他卻發現標記處的柴山多杯孔珊瑚已經消失，研判與去年淤泥事件有關，造成柴山多杯孔珊瑚窒息死亡，高潮線處也可見不少藻礁屍塊，中油卻僅回覆這屬於自然演替，明明之前都沒有這種狀況，讓他相當痛心。

「藻礁最佳的觀賞時間就是冬末春初！」潘忠政說，現在可見粉紅藻礁（殼狀珊瑚藻）生長旺盛，退潮時能看到一整片的紫紅色藻礁，景色非常美，但中油卻無視如此珍貴的環境，政府說要把白玉藻礁、大潭藻礁劃入保育區也遲遲沒有下文，公投沒過他們才不想負責，只想找理由推卸責任。

凌晨不僅有藻礁公投推動聯盟人員及潘忠政到場，也有不少民眾一早摸黑出門，自發性到大潭藻礁觀賞粉紅藻礁、柴山多杯孔珊瑚。有名男子從汐止騎腳踏車來，就為欣賞凌晨時刻退潮的美景；另有夫妻檔特地從新竹北上慕名而來，還有人攜家帶眷，一路上向孩子進行生態解說。

潘忠政另也提及，現在眾所矚目的烏俄大戰明顯早成世界能源危機，台灣重度依賴天然氣達50％以上，這對未來財政負擔、2050年淨零碳排目前來說都是嚴峻挑戰，希望能找到新的能源方案取代石化能源。