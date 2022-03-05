俄烏戰火邁入第10天，俄軍攻佔歐洲最大核電廠，儘管美國最新非農就業數據優於預期，但受歐洲戰況拖累，油價持續飆高，美股四大指數續跌，其中費半指數重挫2.4%最兇猛，在相關個股部分，美光暴跌逾8%超慘烈，而台積電、聯電ADR也分別下殺3.4%與2.9%，下周台股恐持續向下修正。

俄軍繼攻下歐洲最大核電廠扎波羅熱核電站後，再度近逼烏克蘭第2大核設施，歐洲鄰國擔憂核電廠爆炸引發核災，歐股紛紛嚇趴，德股狂瀉4.97%，指數創下1年多來新低；法股跌4.9%；英股跌3.4%。

美國 2 月非農就業人數激增至 67.8 萬人，遠優於市場預期的42.3萬人，創下去年7月以來最大增幅，失業率也下降至3.8%，為2020年2月來新低。值得注意的是，員工時薪年增5.1%低過預期，或暗示通膨壓力有望稍為緩解。

在聯準會（Fed）即將升息之際，就業市場表現強勁，市場預估今年升息6次，但通膨風險才是Fed官員最關心的議題。俄烏衝突推升油價飆漲，估進一步帶動消費者物價指數（ CPI）大幅上揚，也是Fed升息壓力大的主因。

俄烏戰爭加劇抵銷美非農就業超乎預期表現，美股四大指數全面收黑。道瓊指數下跌179 點（或 0.53%），收在33614點；那斯達克指數下跌 224點（或 1.66%），收 13313 點；標普 500 指數下跌 34點（或 0.79%），收在4328點；費城半導體指數下跌 80 點（或 2.42%），收 3258點。

在個股部分，科技5大巨頭全趴。微軟挫跌2.05%；蘋果下跌 1.84%；Meta（原臉書）、Alphabet（google母公司）與亞馬遜約下跌1.5%左右。

費半主要成分股幾乎淪為重災區。美光崩殺8.15%；應用材料下跌 3.75%；超微（AMD）與輝達（NVIDIA）均挫跌3.2%左右；高通跌 1.87%；只有博通和英特爾逆勢上漲3.01%、0.29%。而台股ADR再遭空襲，台積電 ADR重殺 3.43%；聯電ADR下跌 2.94%。

加拿大皇家銀行分析師Christopher Louney認為，俄烏戰爭升級不僅加劇地緣政治風險，且讓居高不下的通膨壓力雪上加霜，導致全球風險溢價提高。

瑞信分析師Ipek Ozkardeskaya表示，歐洲股市持續感受到戰爭升溫的壓力，美國主要指數仍有相當大的賣壓，投資人不太可能在不進行對沖的情況下，建立或持有多頭部位。