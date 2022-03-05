今晨賽事在縣長徐榛蔚、太管處長游登良、秀林鄉長王玫瑰、花蓮市長魏嘉賢等人鳴槍後開跑，徐榛蔚還參加5公里快樂馬陪跑，為選手加油打氣。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

女子全程馬拉松第一名李佳玫。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

因疫情延後的「太魯閣峽谷馬拉松」今早盛大開跑，壯麗峽谷地形吸引1萬2千名跑者參賽，因氣候涼爽，賽事進行順利，主辦單位執行長張志強表示，過程中，有1名半馬跑者身體不適昏倒、2名全馬低血壓、抽筋狀況，幸已無大礙。賽事成績，男子組林旻杰以2小時36分18秒、女子組李佳玫以2小時57分49秒，搶下全馬金牌。

太魯閣峽谷馬拉松在今年邁入第22年了，每年都有上萬名跑者徜徉最美峽谷賽道，原定去年底舉行，因疫情延至今天舉辦。今年大會首次提供可重複使用的「環保手環杯」供跑者飲水，是大型馬拉松賽事的一項創舉，另外還有「一鞋救命，送二手跑鞋到非洲」的公益活動，號召跑者做公益。

縣長徐榛蔚、雲朗觀光集團總經理盛治仁、花蓮市長魏嘉賢、秀林鄉長王玫瑰等人鳴槍起跑，徐榛蔚並參加5公里快樂馬陪跑，為選手加油打氣。全馬組3500人率先開跑，迎著晨曦跑進太魯閣，欣賞壯麗峽谷地形，清晨天氣相當好，不過接近中午時分，山區降雨，但全馬、半馬組依舊奮力完賽。

今天賽事順利，不過仍有3名跑者因身體不適被送至大會醫護站。主辦單位執行長張志強說，20多歲黃姓半馬跑者在長春祠附近昏倒，頭部有輕微外傷，全馬賽事分別有65歲女跑者出現低血壓、換氣過度等狀況，另1名70歲男跑者有抽筋等情況，2人送往救護站治療後無礙。

賽事結果，男子全程馬拉松第一名林旻杰，成績2小時36分18秒，女子全程馬拉松第一名李佳玫，成績2小時57分49秒；男子半程馬拉松第一名洪一仁，成績1小時13分41秒，女子半程馬拉松第一名吳敏，成績1小時25分55秒；男子12公里逍遙馬馬拉松第一名楊子慶，成績48分51秒；女子12公里逍遙馬馬拉松第一名黃詩涵，成績1小時3分3秒。