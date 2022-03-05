寵愛自己不僅僅只有外表上保養，對於自己的身體自主權，更是開始抱持更坦然面對的態度，也讓女性成人用品成為不再是羞於啟齒的商品，而是變成健康保養工具的一種，據代理了多個知名成人用品品牌的永準貿易觀察，近一年來女性成人用品，主客群年齡主力為20到35歲，男女占比分別為4：6，當中年輕的20到28歲女性更偏好外型可愛，擺脫具象仿真造型的商品為主，對於初次購買者接受度也會較高。

UPKO在17日前於台灣官方直營旗艦店推出女王節指定商品9折優惠，全館滿3000元再送超商購物金。（永準貿易提供）

Womanizer Premium 2 定義專屬奢華，共藍、粉、白灰、黑、酒紅 5色，6990元。 （永準貿易提供）

而台灣第一情趣用品購物中心 Dr.情趣也發現，在去年平台上的女性使用者流量並未有明顯成長，但來自女性消費者的收益卻成長了約19%，停留於網站選購、瞭解產品的時間，平均也延長了50%，購買率也成長了1倍左右，主客群同樣以25到34歲為主，平均訂單金額達5%成長左右，去年5月疫情爆發後，商品需求及銷量更明顯增加兩倍以上，反映女性消費者對於成人用品的購買意願以及接受程度有顯著的成長。

Dr.情趣的OCTOPI小章魚，原價1450元，特價1090元。（Dr.情趣提供）

蝦皮購物的Mytoys MySecret，原價1450元，優惠價1305元。（蝦皮購物提供）

就連電商平台也觀察到女性成人用品的銷量變化，像蝦皮購物上就以具震動功能的按摩棒為最主流商品，然而為了深度滿足多樣化的需求，近期各大品牌也積極推出許多新功能商品，如吸吮器、複合功能產品等，更能搭配智能APP以進行客製化或遠端使用，而該類新型複合功能近年就已占站上女性成人用品銷量30%，以28-39歲的女性為主客群。

樂天市場上GC株式會社的SISTALK小怪獸 MP2 惡魔先生 健康版，原價3290元，特價2928元。（樂天市場提供）

樂天市場上vivi精品批發的OSUGA 逗豆鳥，原價1984元，特價1786元。（樂天市場提供）

在樂天市場上則發現電動、遙控式類型占銷售的20%，遠傳friDay購物上的消費者購買的產品也從過去單一震動功能，變化到擁有多功能型的商品，像OSUGA逗豆鳥情趣按摩器具有仿小鳥俏皮造型，具備磁吸充電座還結合小夜燈功能，光在情人節檔期銷售就成長達5倍之多，可見女性成人用品的銷售已經出現變化之餘，消費者的要求也帶動提高。