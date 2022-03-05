「永遠的小倩」王祖賢37年前出道，2004年後息影定居溫哥華，近來常有傳聞王祖賢考慮復出，但都被她本人打槍，直言很享受目前引退的日子。而向華強之子向佐最近拍新片，一支預告釋出，片尾竟出現王祖賢的照片，疑暗示有伏筆，有人好奇是否暗喻會找王祖賢客串，但也有人覺得只是宣傳噱頭。

王祖賢年輕時拍攝一支球鞋廣告進而被星探挖掘出道，成名作《倩女幽魂》奠定她亞洲影壇女神的地位，感情方面，她與齊秦多次分合，後來又與林建岳傳緋聞，分手後，信仰虔誠的王祖賢一心皈依佛門，最後一次現身台灣公開活動是父親王耀煌2016年病逝，當時她一身黑出席告別式，對鏡頭表示：「這些年雖然我不在娛樂圈，然後很感謝所有的媒體，還有愛護我的朋友，不曾忘記我，我非常感謝」。

王祖賢最後一次在台現身公開活動是2016年父親喪禮。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

當時有媒體好奇，凍齡有術的王祖賢是否有新男友？甚至外傳她在加拿大有小19歲的交往對象，她直言目前感情就是「空白」，一心修佛，「我想我的姻緣沒有了」，再問她是否想過復出？她表示自己已經將最好的作品留給觀眾朋友，希望一切停在最美好的階段，「這樣就足夠了，那段時間我盡力了」。

向佐最近新片提及王祖賢。（圖／翻攝自秒拍）

最近向佐和郭碧婷夫妻接拍《一代宗師》編劇徐浩峰執導新片《門前寶地》，劇組日前放出一段預告，除了可見向佐大展帥氣武藝，片尾他更打破「第四道牆」對觀眾說：「觀眾會覺得這部電影有個漏洞，片中的我有妻子、髮小、兄弟，唯獨沒有交代我母親是誰，其實她一直都在，如果她出馬，所有問題會瞬間解決，而片中所有的故事根本就沒有機會發生」，接著對焦到王祖賢過去在電影《東方不敗─風雲再起》的劇照，令人好奇是否暗示在本片中是否會請到王祖賢客串？也引來熱議。