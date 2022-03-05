《台北股市》外資連4月加碼 2月淨匯入336億元

金管會公布外資進出最新統計，雖然台股受俄烏開戰等地緣政治影響，2022年2月震盪續跌0.13％，但外資仍持續淨匯入約11.96億美元（約新台幣336.25億元），連4月加碼合計達161.06億美元，使累計淨匯入金額達2348.42億美元，續創歷史新高紀錄。

金管會統計，外資2月淨匯入約11.96億美元，其中一般外資淨匯入約12.01億美元、陸資淨匯出約0.05億美元。合計前2月外資淨入約52.46億美元，其中一般外資淨匯入約52.61億美元、陸資淨匯出約0.15億美元。

雖然外資持續淨匯入，但台股2月受俄烏開戰等因素影響續跌0.13％，外資續1月賣超台股440.21億元後，2月擴大賣超達1505.15億元，其中對上市股票擴大賣超達1374.43億元、對上櫃股市賣超則略減至130.72億元。

累計前2月外資賣超台股擴大至1934.12億元，其中對上市股票賣超達1601.07億元、上櫃股票賣超達333.05億元。金管會官員認為，外資就全球整體布局考量，雖先賣超台股落袋為安，但仍持續匯入資金，顯示台灣經濟基本面良好，外資仍看好並伺機逢低再進場布局。