台東1名男子抓龍蝦溺水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東65歲邵姓男子與友人5日凌晨在卑南鄉富山魚場海邊抓龍蝦，邵男不慎溺水，友人數小時驚覺他未上岸，在一處沙灘發現已失去呼吸心跳的邵，趕緊通報消防局救援，趕到現場採訪的媒體協助用吉普車將邵自岸際接駁至路邊救護車，送醫後仍宣告不治。

近期是龍蝦靠岸產卵，常有民眾到海邊附近潛水抓龍蝦。4日晚上邵男與友人到富山魚場岸邊抓龍蝦，朋友暫時離開去買便當，返回時在岸邊等邵男上岸用餐。

未料，等到5日凌晨，友人驚覺，邵男已經超過了5小時尚未上岸，感到不對勁，便夥同其他人沿岸尋找，結果在一處沙灘找到邵男，邵當時已失去呼吸心跳，於是趕緊通報消防局救援。

此外，因從沙灘到馬路上有200多公尺，救護車無法直抵沙灘，趕往採訪的媒體立即開著自己的四輪傳動吉普車奔向岸邊，協助將傷患載送到救護車，轉送到台東馬偕醫院搶救。而台東馬偕醫院5日表示，邵男經過1個多小時搶救後，仍宣告不治。