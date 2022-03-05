台北富邦勇士帶著2連勝邁入3月份賽事，首個主題周就是上賽季征服所有少女心的粉紅主題！睽違近兩個月，勇士將在3月12、13日重返主場，穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，絢麗打造「momo x Braves戰隊拯救少女心」主題週，粉紅戀愛將再次降臨和平籃球館！

身為超級英雄戰隊的勇士們，一連兩日將穿上全新設計的「躍動活力粉」主題球衣，由剛毅沉穩的勇士藍，粉紅色的溫柔力量，搭配充滿活力的白色弧線，並在球褲使用粉白色拚接增加躍動感，側身五芒星代表勇士「信任」、「熱情」、「努力」、「謙卑」與「創新」的信念。勇士們專屬綽號延續至這款主題球衣，讓躍動活力粉球衣更加別具意義。

其中勇士陣中的林書緯由去年的「Joe」改成從小到大慣用的電玩名稱「Joelinsta」，張宗憲的「Jet」改成中文「噴射機」，而剛從中華隊強勢歸隊的周桂羽將掛上「鮭魚」綽號。Braves戰隊即將出動，三分砲彈連擊、銅牆鐵壁防守，搭配強烈萌攻愛心發射，全隊上下一同守護和平拯救少女心！

拯救少女心也需要王子的魔幻魅力加持，「王子」邱勝翊將於3月13日蒞臨勇士主場，擔任賽前開球嘉賓！而這一次主題週由momo購物冠名力挺，3月12日賽前榮幸邀請momo購物董事長林啟峰擔任開球嘉賓！除此之外，一連兩場賽前皆有奇幻光雕投影秀，搭配Fubon Angels帶來的開場表演，3月13日賽後還有勇士簽名會，當天將開放一百位幸運中籤的球迷們與勇士近距離互動。

女孩主題貫穿整個勇士主場，進場的球迷皆分別獲得「奢華寶貝貼心小禮」、momo粉紅口罩及加油手舉牌，其中「奢華寶貝貼心小禮」包含雙效超微粉底精華和積雪草深層保濕黑凍膜等獨家好禮。踏入勇士球場後有幸福滿滿的互動攤位和美食等著你，而momo吉祥物 momoco & kiwi 皆會到場為Braves戰隊助陣，現場只要追蹤momo購物官方IG，Agnes.b證件套、Poler摺疊椅等多項好禮等你抽！賽中更提供全場抽獎活動，限搶萬元momo幣、最大獎$999mo幣，中獎率高達100%！

中場活動也都將送出由momo購物、C&F香氛、Happy Socks、Tokuyo、台北保時捷中心和沙威隆準備的大獎好禮。同時沙威隆也在本次主題週推出由陣中MVP張宗憲代言「沙威隆x富邦勇士聯名男性沐浴乳限量套組」，未來皆可在momo購物網上購買入手。