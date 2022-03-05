高捷派工程人員在事故現場進行排除。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌又出狀況！今（5）日上午8時31分許，1輛貨車誤入C16文武聖殿站和C17鼓山區公所站站間的輕軌軌道，剛好車輪卡入軌道草皮區無法移動，事發當時未影響列車，但貨車停車位置已影響上下行列車通行的動態包絡線及2列車的清車作業，事故1小時後貨車才順利脫離，10時恢復全線正常營運。

高雄捷運公司指出，今天上午約8時31分許，C16文武聖殿站和C17鼓山區公所站站間，有貨車從北斗街右轉後，違規誤入該區的輕軌軌道，貨車車輪當場陷於軌道草皮區無法移動，事發當時未影響列車，但貨車停車位置影響上下行列車通行動態包絡線，上下行列車均無法通過，期間並影響2列車的清車作業。捷運局和高捷隨即啟動緊急應變程序。

8時41分許，輕軌變更運轉模式， C32凱旋公園站至C16文武聖殿站採局部運轉、C16文武聖殿站至C17鼓山區公所站計程車接駁，C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站局部運轉。

高捷調派工程人員拖吊肇事貨車，於事故發生後約9時32分許，才順利將貨車拖離，工程人員立即進行現場軌道區檢修和淨空，10時才恢復全線正常營運。

高捷對事故造成旅客不便表達歉意，初步瞭解，事故貨車係由北斗街右轉違規誤入輕軌軌道區而受困，捷警將依大捷法第50-1條對貨車駕駛予以開罰，可處1萬元以上，5萬元以下的罰鍰。

輕軌貨車高雄肇事拖吊