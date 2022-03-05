前總統馬英九5日參加雲林縣東勢鄉拔蘿蔔活動，指出303大停電是蔡總統上任以來第5次大停電，之前犯的錯誤都沒有改正，主要原因就是能源政策的錯誤，才會讓相同的情況不斷發生，再繼續這樣的話，要吸引外國投資是非常困難的，民眾的生活也會受到很大影響，蔡總統應該痛下決心改變政策，才能避免跳電、斷電情形經常發生。

被問到跳電是1個人操作不當造成的，馬英九回答，這就是最大的問題，全世界哪有這樣的？桌子擺得不對也會壞掉，這是政策的問題，不是個人的問題，所以要哪個院長、部長下台都沒有用的，政策不改，錯誤就會繼續犯。

對於停電後台中火力發電廠的火力全開，是否犧牲中部民眾的健康，馬英九指出，全世界都知道，2050年要碳中和，我們現在根本沒有方法，歐盟與聯合國都認為核能也是綠能的一部分，全世界都在變就只有我們不變，現在還要廢核，想想看，每一次發生大停電是誰在救？就是核能電廠，北部是核2，南部是核3，這是鐵一般的事實，我們為什麼不面對呢？