日本防衛大臣岸信夫今天譴責北韓再度試射彈道飛彈說，就在國際社會正因應俄羅斯入侵烏克蘭及北京冬季帕運正在舉辦中，「斷難接受北韓試射」。

日本產經新聞報導，他還說，已透過北京大使館管道向北韓提出抗議。

岸信夫說，「對我國及地區安全保障來說，不能忽視與核武及彈道飛彈相關技術顯著發展」。

除了表達跟美國與南韓緊密合作的想法外，他還強調「包括擁有所謂的敵基地攻擊能力在內，我們將檢討所有可能選項，全力從根本上強化日本防衛能力」。

岸信夫說，北韓今天上午8時47分左右朝日本海至少試射一枚彈道飛彈，最高高度達約550公里、飛行距離約300公里，研判掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的北韓東方海域。

截至目前為止未傳出有日本船隻等受害。

北韓今年至今包括巡弋飛彈在內已試射9次，岸信夫在防衛省內召開高層會議指示，必須在警戒及監視方面力求萬全。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110305