元大金控（5）日參加臺大校園徵才博覽會，由元大金控總經理翁健率領旗下五大子公司總經理親赴現場與年輕學子互動交流，廣邀各界人才加入。元大金控今（2022）年共釋出900個職缺，較去（2021）年增加350人，包括30名儲備幹部（MA）、理財業務人員，以及法遵、資訊、資安、數金等營運管理人才。

元大提供具挑戰性的工作職缺、具競爭力的薪資福利制度。招募的理財業務人員是公司營收成長的精銳、法令遵循人員則是金融業所有業務的根基、資訊及資安人員替客戶創造安全便利的交易平台、而數位金融人員更是創造未來的先鋒，多樣人才建構元大安全便利又穩固的營運基礎，元大更透過多元職能訓練，協助員工持續增加永續任職的能力。

元大金控今年儲備幹部（MA）計畫提供5大類職務機會，分別為策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易，因應集團旗下的元大台灣50（0050）、元大高股息ETF（0056），今年特別增設投資研究MA。MA必須經過2年半的扎實培訓，包含課程訓練、輪調見習、專題報告與實務歷練，並在金控功能長及執行長指導下，參與集團重要業務專案，厚植金融實務根基及專業影響力。

元大金控2021年自結稅後獲利348.66億元，年增率44.6％，每股稅後純益（EPS）2.87元，雙雙創下歷史新高紀錄。面對多變的金融市場，元大金控善用金融事業版圖完整的優勢，整合旗下子公司商品服務，以精實的教育訓練帶領員工掌握市場脈動及投資先機，不僅為客戶創造財富，更能提升職場競爭力，與公司共同成長。

永續績效亮眼的元大金控，連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股雙榜，2021年勇奪標普全球企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）綜合金融類全球第一名、更連續2年獲頒亞洲最佳企業雇主。歡迎具有市場財經敏感度、良好溝通協調、整合領導能力的人才加入元大金控，與集團共同成長。