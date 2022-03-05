中部空氣品質「紅通通」，中彰投首長均要求中火降載，但因興達電廠意外讓中火７部機組火力全開，造成中部空氣品質達到紅害等級。(吳建輝攝)

過去強烈反對中火的南投縣長林明溱無奈說，民進黨一意孤行，講再多也沒用，希望民眾覺醒，2024換人做才有機會改變。(吳建輝攝)

高雄興達電廠爆炸與否仍是謎，但造成全台大停電是事實，中部南投縣有７萬家戶受到波及，而因興達意外台中火力發電廠火力全開，這也造成中部地區空氣品質亮紅燈，過去強烈反對中火的南投縣長林明溱無奈說，民進黨一意孤行，講再多也沒用，希望民眾覺醒，2024換人做才有機會改變。

中部空氣品質「紅通通」，中彰投首長均要求中火降載，但因興達電廠意外讓中火７部機組火力全開，造成中部空氣品質達到紅害等級，許多民眾選擇開車前往南投山區避難，但行經國6往埔里方向，迎接他們的不是廣闊的山嵐，而是被一層厚厚霧霾包圍的山景。

林明溱表示，這幾天跑基層收到許多民眾抱怨，空氣品質真的有夠糟，但他確實無能為力，過去一直反對中火到現在，但民進黨做事一意孤行，不會接受任何人建議，儼然變成獨裁政黨，軟硬兼施講了再講都沒用，現在最好的機會就是2024年換黨執政，才有機會改變。

林明溱說，缺電是事實，電本來就不夠，不要每次出事都把責任推在人為上，用人為來蒙蔽缺電的事實，就是負荷量太大導致爆炸，最無辜的就是台電人員，辛苦為台灣發電，好的沒有他們，壞的卻都要他們承擔，被夾在中間，真的很心疼台電人員。

林明溱強調，停電影響南投7萬家戶，為發電在讓中火火力全開，等於懲罰南投縣民2次，民進黨連公投都能無視，老百姓不要奢望中央會聽取民意，百姓無可奈何，呼籲所有台灣人民要覺醒，2024年換黨執政，才能徹底解決問題，早日脫離苦海。