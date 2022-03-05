高雄自助餐群聚擴大 今增3確診 12:272022/03/05 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄5日新增3例本土確診個案，是染疫自助餐店員工的親友，市府疫調後，緊急針對相關足跡清消。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄5日新增3例本土確診個案，均是4日染疫自助餐員工的親友，遭匡列隔離後採檢確診，高市府下午2時30分將舉辦防疫記者會，對外說明相關疫情狀況及防疫指引。 蓬佩奧出口這句話 游盈隆呼：石破天荒 高雄爆不明感染源 228曾遊屏花東 #高雄 #自助餐 #確診 #群聚擴大 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楠梓產業園區環評未過 4月再審 04:102022/03/05 地方新聞 平鎮復仇扣倒穀保 續拚4連霸 04:102022/03/05 運動天地 《金融股》台灣期貨交易量創新高 元大期擴大徵才 13:192022/03/05 財經 303大停電高市炮轟台電低級錯誤 陳其邁開第一槍決求償 04:102022/03/05 政治要聞 蓬佩奧籲美國 承認中華民國台灣 04:102022/03/05 政治要聞 亞大現代美術館 大秀藝術元宇宙 04:102022/03/05 企業經營 高雄輕軌又出狀況！貨車卡軌道草皮一小時影響通行 12:292022/03/05 社會 蓬佩奧在台演說 沈富雄：這兩句話讓我受不了 08:142022/03/05 政治 龐培歐演講 大談台美軍事整合 04:102022/03/05 全球財經 國際台灣胡蘿蔔日 千人拔蘿蔔挑戰世界紀錄 13:012022/03/05 生活 持續深耕台灣市場 台灣馬自達首位台籍總經理 10:382022/03/05 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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