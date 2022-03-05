國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄5日新增3例本土確診個案，均是4日染疫自助餐員工的親友，遭匡列隔離後採檢確診，高市府下午2時30分將舉辦防疫記者會，對外說明相關疫情狀況及防疫指引。

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高雄爆不明感染源 228曾遊屏花東
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