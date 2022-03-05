台灣氣候濕熱，不少人飽受濕疹困擾，皮膚癢得難受而且一抓就出現斑痕，即使治療了也難以根治。中醫專家表示，「細胞轉導異常」是引發濕疹急性搔癢的元凶，透過精準移光定位針灸，有如車子的GPS導航，導正失調的細胞信號，症狀就能獲得改善。

台北市中醫師公會今舉辦「第14屆台北國際中醫藥學術論壇」，美國加州五系中醫藥大學副校長吳奇透過視訊分享「濕疹等皮膚疾病的針藥治療新思路與臨床實證」。

吳奇表示，濕疹好發於天氣特別乾燥或潮濕的地方，台灣就是其中之一；濕疹和免疫系統有關，很多患者小時候有哮喘或過敏性鼻炎，可能受到遺傳影響，但不存在必然關係，而後天的情緒壓力等因素也是好發原因。

有些醫師認為濕疹是為終身難以治癒的疾病。吳奇指出，近年來西醫病理學研究顯示，濕疹和皮膚表面缺乏絲聚合蛋白有關，導致皮膚的不正常反應；也有研究顯示，腸漏症、肥大細胞運作失常，都和濕疹有關聯。

綜合上述科學證據，濕疹和「細胞信號轉導異常」息息相關。吳奇將細胞信號轉導形容為開車，而中醫熟知的穴位就像是GPS導航，當細胞信號轉導失常時，只要找到對應的方位和穴位，運用針灸方式與細胞相偕共振，例如以「神闕穴」為太極共振點，就能幫助失調的細胞信號回歸正常。

他分享臨床實證經驗：一名6旬女性，18歲起罹患頑固牛皮癬，頸部後方髮際線有明顯皮屑，多年來她早已不奢望能夠痊癒，經檢測發現癌症幹細胞cd443、cd24、cd44、cd133陽性，經每兩周一次移光定位針灸，症狀有明顯改善，也讓她重拾治療信心。

吳奇指出，透過臨床診治經驗發現，所有濕疹、牛皮癬等皮膚病患，無論性別和年齡，體內都可以檢測到不同層級的癌症幹細胞，透過精準的移光定位針灸排除這些癌症幹細胞，同時扶正T細胞，有助於改善症狀；乾眼症、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎等免疫疾病也適用。