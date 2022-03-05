雲林縣東勢鄉公所與在地企業「VDS活力東勢」為了推廣雲林胡蘿蔔，將每年3月第1個星期六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」，5日舉辦首次胡蘿蔔日，並由雲林縣長張麗善、前總統馬英九等人，帶領上千名民眾一起拔蘿蔔挑戰世界紀錄，將由主辦單位確定人數後，正式公布是否挑戰成功。

東勢鄉為台灣胡蘿蔔最大產地，產量占全台三分之一，「VDS活力東勢」與農民契作，落實生產履歷與農藥控管，取得台灣、日本、歐盟等認證，主打優質胡蘿蔔、彩色胡蘿蔔、胡蘿蔔果汁，為了進一步推廣行銷，特別於今年起為雲林胡蘿蔔打造1個專屬節日。

「國際台灣胡蘿蔔日」活動由雲林子弟趙傳演唱揭開序幕，張麗善、馬英九等人帶領民眾品嘗胡蘿蔔、小黃瓜、小番茄、蘆筍等在地農產品與特色餐車料理，最後現場逾千人聚集在田裡拔蘿蔔，一起挑戰世界紀錄。

張麗善表示，東勢鄉的胡蘿蔔品質優異，彩色胡蘿蔔更是極具賣點，是「雲林良品」的代表產品之一，除了在台灣受歡迎，去年起透過縣府的媒合，將500公噸彩色胡蘿蔔外銷至日本，新加坡也訂購了50公噸彩色胡蘿蔔，讓雲林胡蘿蔔在國際上更廣為人知。