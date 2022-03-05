去年底至今年初，在台北、高雄、台南巡迴展出的《奈良美智》特展雖已落幕，奈良為台灣而生的新作《朦朧潮濕的一天》仍話題不斷，台灣網友正為了是否將此作留在台灣而爭議之際，此作品已現身上海余德耀美術館，奈良美智登陸的首次個展，也將於5日登場。

日本藝術家奈良美智在大陸的首次個展，也是首次大規模回顧巡展的首站，由余德耀美術館和洛杉磯郡立美術館策畫，回顧了奈良橫跨37年的藝術生涯，也回顧賦予他靈感的音樂、文學、童年記憶以及在德國求學和生活的經歷，展品包括70多件繪畫、雕塑、陶瓷、裝置及700多幅手稿，其中不少更是首次展出。

此次在上海登場的奈良美智大型個展，亦是「西岸春夏文化藝術季」的重點展覽，展出作品中不乏近年日本311地震後，奈良在情感上轉變為沉思內省的作品，包括2012年的《冷杉小姐》、《午夜朝聖者》和2020年的《和平之首》雕塑。希望在疫後年代，以奈良美智極具共情之眼的創作，也為觀者帶來內省。

奈良美智在台灣的特展結束後，主辦方文化總會在臉書上推出「奈良美智特展」問卷調查，指出不少名人在社群上表達希望能留下奈良為台灣而創作的《朦朧潮濕的一天》，隨著問卷並訴求「奈良美智的粉絲們，你們是否也希望《朦朧潮濕的一天》能留在台灣？對此，我們準備了一份問卷，希望能蒐集大家對《朦朧潮濕的一天》留台的信念！」

然而這樣的問卷引起網友不滿，認為根本是以情緒勒索的方式想要將作品留在台灣，隨後主辦方再回應，這份問卷是與奈良美智團隊交換意見後，希望瞭解台灣觀眾對此作品的感受與想法，是獲得奈良團隊同意才進行的線上問卷調查，但網友仍指出，問卷只關注了「是否知道這個作品」、「是否喜歡這幅作品」、「是否看到名人們盼望《朦朧潮濕的一天》留在台灣的貼文」和「你是否也希望《朦朧潮濕的一天》能有機會留在台灣呢？」並沒有真正表達台灣觀眾的意見。

對於網友的反彈聲浪，主辦方仍強調「絕對不會去情勒」，「一切都會在尊重藝術家的前提下進行」。