303大停電讓缺電問題再度成為民眾關注焦點，高雄市長陳其邁批評台電犯低級錯誤不可原諒，並說高雄市經發局跟法制局將聘請律師協助，釐清停電造成的停工或訂單的損失，向台電求償。國民黨立委賴士葆表示，台電去年捐給高雄市2億元，是六都之首，結果被陳其邁痛批，酸「台電應該很痛心」。

賴士葆在臉書指出，去年台電捐給高雄市2億元，位列六都之首，但「台電應該很痛心」，因為303大停電「連陳其邁都不忍了」，指出高雄市有186萬戶受影響，而陳其邁並沒有「拿人的錢手軟」，痛批台電犯了低級的錯誤，要聘律師跟台電算清楚。

賴士葆表示，台電董座、總經理請辭，目的就是希望劃下外界追究的休止符，更重要的是「棄車保帥」，保王美花不用下台，否則王美花下台的邏輯成立，會有骨牌效應，牽引一拖拉庫的人要下台。

賴士葆舉例指出，吳釗燮任內斷了6個邦交國，沒有請辭下台；陳時中疫苗政策失誤連連，以及防疫破口死了8百多人堅持繼續戀棧；過去陳其邁嗆胡志強夜店9人死還不下台，後來高雄惡火死了46人卻不見他下台；高雄氣爆32人死、3百多人受傷，陳菊也安然無恙，只叫副市長暫時扛責而已。

賴士葆質疑，王美花自請處分，為什麼不和台電董總一起請辭，是準備接受慰留？賴士葆說，很多企業家、學者專家還有老百姓都認為蔡政府說不缺電就像國王新衣的假象。因為電力吃緊，將來無預警停電會是常態，王美花堅持繼續留任就不可避免會再遇到停電，「每次停電都讓基層員工扛責任，自己毫髮無傷的戀棧，多數蔡政府政務官互相取暖，集體發揚不必負起政治責任的組織文化」。