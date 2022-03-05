對於一年一度大陸總理李克強的政府工作報告。淡江大學中國大陸研究所教授張五岳指出，當中基本立場與推進目標「兩不變」。而值得注意之處是「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」已成為北京對台政策指導思想與戰略部屬，但總體方略是「現在進行式」而非「未來式」。

張五岳受訪表示，北京對台政策有一貫性，從去年習近平七一講話到10月紀念辛亥革命110周年、再到11月六中全會歷史決議文，最後是今年初對台工作會議，延續下來當前對台政策沒有重大改變。

再者，要重視大陸一年一度政府工作報告，但歷次對台政策新宣示從來不會透過政府工作報告披露，若有重大政策轉折，會透過習近平講話或今年秋天中共二十大報告。

張五岳表示，此次李克強的報告對台部分沒有重大改變，但相較往年有值得注意之處在於，「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，這是對台政策指導思想，自去年中共六中全會第三份歷史決議文後成為北京對台重要指導思想與戰略部屬。

同時，在基本立場方面完全沒改變：堅持「一個中國原則和九二共識」。推進目標也完全沒改變：「堅決反對台獨分裂行徑」；而相較於去年所沒有的，今年放入「堅決反對外部勢力干涉」，是對於美國加大介入台灣問題，因此北京更加側重防範外部勢力介入。

至於所謂「新時代黨解決台灣問題的總體方略」內容究竟為何及何時推出，張五岳研判，總體方略是「現在進行式」而非「未來式」；是發展當中的對台政策頂層設計，從實踐當中去實現，不是正在研議一個新方略。