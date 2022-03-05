美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問台灣四天，網路上流傳一份疑似駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署合約的文件，內容記載以15萬美元（約422萬新台幣）的酬金，邀請蓬佩奧訪台。外交部對此澄清表示，蓬佩奧來台是由我國遠景基金會主辦與演講公司進行簽約，報酬部分不便代為說明。

外交部說明，美國卸任政要及各界名人透過演講公司（Speakers Bureau）為其安排、協調國內、外的演講邀約，在美國是相當普遍的做法；演講公司與主辦單位以簽約方式確定各項安排，也都有慣例可循。

外交部指出，此次美國前國務卿蓬佩奧來台灣演講，是由我國遠景基金會主辦，也是由該基金會與演講公司進行簽約。由於蓬佩奧是美國卸任國務卿，所以，外交部、我國駐美國代表處及美國在台協會台北辦事處（AIT／T）均曾居中聯繫，協助安排行政與維安等相關事宜。至於演講報酬及相關安排部分，由於外交部並非簽約方，所以不便代為說明。

至於蓬佩奧此行是否為「商業考量」？外交部重申，我國政府一向歡迎，並且鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，厚實台灣的經貿基礎。由於外交部並非投資貿易業務的主管機關，因此在接獲駐外館處陳報的相關訊息後，會依照正常程序轉請相關主政機關進行後續聯繫處理。