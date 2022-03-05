「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」高雄場開幕。（曹明正攝）

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」高雄場開幕。（曹明正攝）

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」5、6日兩天在台北、台中、高雄及線上同步展開，有68個海內外學校、機構參展，《中國時報》總編輯王銘義5日出席高雄場開幕，鼓勵學生藉由實體、網路的立體平台，在人生關鍵時刻，做出正確的選擇。

旺旺中時媒體集團長期關注台灣高等教育發展，主辦大學博覽會已第28年，高雄場在新光三越左營店10樓舉行，展區一開放就有不少學生進場，各參展學校也端出自家特色，說明入學條件、學涯發展，讓學子們有所比較。

王銘義說，《中國時報》為公眾搭起平台，學生們可在各展區獲得最專業、即時的資訊，在人生關鍵時刻，做出重要、正確的選擇。同一時間，台北、台中及網路現場也同步舉行，讓學生們不用徬徨，做出自己最好的決定。

高巿府教育局主祕吳文靜說，今年是108課綱第一屆的高三學生，暑假過後就要進入人生下一個階段，這一年的學生其實面臨到很多重大考制上面的變更，以及考試時程規畫、考試題型的改變，能夠掌握升學資訊格外重要。

她表示，非常謝謝教師團體、民間團體能夠關心，也謝謝旺旺中時媒體集團舉辦大學博覽會，透過實體跟線上，讓家長、學生，能夠充分明白學校的課程特色與入學條件，掌握升學資訊，做出對自己最正確、最適合的選擇。

與會的國防醫學院院長查岱龍少將、國防大學管理學院院長林振裕少將、國防大學政戰學院院長陳育琳少將、樹德科大校長陳清燿、南華大學副校長林辰璋、亞洲大學學務長張少樑等人也共同啟動願景球，預祝學子夢想啟程。

大學博覽會教育局國防醫學院