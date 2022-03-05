澎恰恰的台商好友林秉文（林董）最近出席媒體餐敘時，透露澎恰恰破產前，有透過汪建民、孫協志牽線某金主還債，且指孫協志從中收取仲介費，最後不知什麼原因中途下車，對此，孫協志第一時間便發文生氣駁斥，稍早澎恰恰代為出面認錯，表示是「財務公司提供的資料有誤」，向孫協志致上歉意。

林董日前舉行媒體餐敘，先是脫口爆出澎恰恰與「澎嫂」黃敏寬離婚分居多年，又分享幫澎恰恰整理財務狀況時發現：「我調查出來就是汪建民牽線，還跟那個孫協志，孫協志也幫他牽線借錢，人家收三分，他收五分，孫協志也有幫他，他幫澎哥，他（孫）下車了。」

澎恰恰發文。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

對此，孫協志第一時間表示，希望媒體別打擾他的經紀人，這件事由他親自回應，他無奈說：「平常我是很懶得回應鳥事的，生活也過得平淡安穩，但今天卻出現了篇莫名奇（其）妙的新聞」，並強調：「我從沒幫任何人牽線任何事，也跟任何地下錢莊或高利貸無任何關係，更不認識這方面的相關人事，看不懂到底扯到我要幹嘛？炒新聞？」而林董當時否認炒新聞，直言：「有沒有他（指孫協志）自己心裡很清楚，叫他去跟汪建民對一下，有沒有他們兩個最清楚，他怎麼不跟汪建民講，罵我幹嘛」。

今稍早澎恰恰發文鄭重向孫協志致歉，透露：「近二個月來林秉文董事長與公司同仁一直在核對確認澎哥的債務名單，因財務公司提供的資料有誤，讓林秉文董事長對孫協志先生造成誤解且傷害，林董也覺得非常的抱歉」，也對所有被牽累的的人致歉，盼事情就此告一段落，而孫協志聽聞澎恰恰道歉後，透過經紀人表示：「謝謝許多朋友的關心，感謝。」