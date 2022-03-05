烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨（4）日指控俄軍在佔領烏克蘭城鎮後性侵烏克蘭女性，目前已經發生「大量」案例。一名女孩現身說法，指出聽聞一名17歲女孩被蹂躪後遭俄軍殺死。

JUST NOW: "“They already started to rape our women. There was information from people that I personally know, that a 17-year-old girl, it happened to her & then they killed her. "



--Svetlana Zorina, caring for her grandmother in Russian occupied Khersonpic.twitter.com/jSELNovNGV — John Berman (@JohnBerman) March 4, 2022

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《太陽報》（The Sun）報導，烏克蘭外長庫列巴昨日透過視訊方式參與英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）舉行的線上活動，他在活動上指控俄軍佔領烏克蘭城鎮後，開始將當地女孩當成慰安婦般性侵，目前已知有「大量案例」。

庫列巴說：「當炸彈落在你的城市時，當士兵性侵佔領地的女性時，而我們有大量案例，很不幸地，當俄羅斯士兵在烏克蘭城市性侵女性時，很難談論國際法的效率。」

庫列巴並沒有提出證據支持自己的說法，不過他呼籲媒體散布俄羅斯對烏克蘭的犯罪事實，他強調即便俄羅斯比烏克蘭強大許多，但他相信國際法仍站在他們那一方，「這是我們唯一可以使用的文明工具」，希望最終能將俄羅斯及相關人士繩之以法。

報導引述烏克蘭媒體，指出光是南部大城刻松（Kherson）就有11起俄軍性侵案例。刻松是俄軍至今唯一拿下的烏克蘭主要大城。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，刻松一名女子佐理娜（Svetlana Zorina）受訪時同樣指控俄軍性侵烏克蘭女子，「他們開始強暴我們的婦女」，還提到友人告訴她，一名17歲女孩被俄軍性侵後遭到殺害。

她說當地人都「怕死了」，現在只敢待在家，不敢出門。

刻松女子佐理娜（Svetlana Zorina）指控俄羅斯士兵性侵烏克蘭女性。

佐理娜接受英國電台「talkRadio」專訪時也表示，從友人那邊聽到「一些」性侵案例。