本土劇佔據了大家的生活，尤其是近期即將演出完結篇的《天之驕女》更是收穫許多年輕人的喜愛，看劇中各個超高顏值的演員同台飆戲只有過癮能形容，而近期就有名網友在PTT上發文詢問，「鄉土劇第一女神是誰???」貼文一出，引起網友熱議，更有兩位女星受多位鄉民的追捧。

原PO詳述，他平常看的鄉土劇不多，大概就是《愛》、《娘家》、《金家好媳婦》而已，但依舊認識些「本土劇女神」，列舉出一些後，就有網友開投票，選出台灣前六名本土劇女神。坐擁第六名的竟是吳婉君，她在《炮仔聲》中擺脫白蓮花形象，演出亦正亦邪的「COCO吳家雯」擄獲觀眾歡心；而第五名則是「最美親家母」梁家榕，她於《太陽花》中飾演「趙士芬」一角爆紅；第四名為重新回歸台八演出《天之驕女》的星卉。

再來第三名則是由三立當家女星林萱瑜拿下，林萱瑜在大學時期瑜PTT表特版上發跡，後因出演《炮仔聲》飾演「周永琪」一角再度擄獲粉絲的心，近期更在《天之驕女》中大飆演技，一人分飾兩角，未來可期；第二名由「台版廣末涼子」江祖平拿下，從2001年開始接演許多本土劇的她，奠定了八點檔一線女主角的地位；萬眾矚目的第一名就是韓瑜啦！超高顏值加上實力派演技讓不少人都認可她「八點檔女一」的光環。

貼文曝光後，就有網留言，韓瑜跟江祖平真的是難分高下，紛紛表示：「韓瑜看過本人真的很正，跟江祖平很難選」、「江祖平跟韓瑜，我覺得難分高下。」不管是誰獲得女神頭銜，他們的演技依舊都相當精湛，都值得我們鼓掌！