美國網球女將蕾普琴珂（Varvara Lepchenko）因為違反了禁藥規定，國際網協5日宣布將她禁賽4年！蕾普琴珂出生於中亞的烏茲別克，後來成為美國人，今年35歲，WTA單打世界排名最高第19名。她最後一次在大滿貫出現是在2021年6月的法網，她今年35歲，世界排名128名，生涯總獎金500萬美元（新台幣1.4億）。

去年7月的匈牙利大獎賽之後，蕾普琴珂接受藥物檢測，在結果出爐之前她又參加了3個賽事，最後她的樣本被驗出違禁藥物，因此禁賽是從2021年8月19日開始計算，一直到2025年8月18日止，到時候她就39歲了。

《美聯社》報導，蕾普琴珂向獨立審判庭表示自己是「誤用」禁藥，但是她拿不出證據，遭審判庭駁回。

蕾普琴珂在2016年被驗出過禁藥「米屈肼」（Meldonium），就是和俄羅斯女將莎拉波娃（Maria Sharapova）當初一樣的禁藥。莎娃上訴後遭到禁賽15個月，並於2020年宣布退役（32歲）。不過蕾普琴珂最終免罰，因為該藥物在2016年1月才正式成為禁藥，蕾普琴珂在那之後還未用過此藥。

由於蕾普琴珂上一次被抓不算，所以這次被判定為「初犯」。在她職業生涯這個階段，4年的禁賽等於提前讓她從球場退役。蕾普琴珂決定向體育仲裁庭上訴，希望能縮短禁賽刑期。