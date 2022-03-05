《台北股市》開發金納入台灣50成分股 3檔入列台灣中型100指數

富時羅素公布台灣50指數等指數系列審核結果，其中，台灣50指數成分股納入開發金(2883)，台灣中型100指數成分股納入和碩(4938)、力積電(6770)、力智(6719)。相關成分股納入及刪除變動將自3月18日交易結束後生效。

本次審核結果，台灣50指數成分股納入開發金；刪除和碩；候補名單：群創(3481)、和碩、力積電、永豐金(2890)、緯穎(6669)。

台灣中型100指數成分股納入：和碩、力積電、力智；刪除：正隆(1904)、開發金、南帝(2108)；候補名單：正隆、中石化(1314)、晶豪科(3006)、豐興(2015)、金像電(2368)、川湖(2059)、神達(3706)、南帝、瑞鼎(3592)、聯邦銀(2838)。

台灣資訊科技指數成分股納入：力積電、力智。

台灣發達指數成分股刪除：正隆、南帝。

台灣高股息指數成分股刪除：南帝。