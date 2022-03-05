國泰金控5日參加台大徵才博覽會，總經理李長庚接受媒體訪問時表示，國泰金控在俄羅斯曝險部位僅占總部位的0.3％左右，影響不大。但任何一個投資部位對國泰金來說都很重要，因此仍用最高規格來看待風險控管的重要性。

李長庚表示，從過去經驗來看，俄羅斯沒有違約的理由。他表示，1998年俄羅斯外匯存底美金150億元左右，在2004年入侵克里米亞時也沒有違約，目前外匯存底達6,300億元，如果現在違約等於自絕於所有國際金融市場之外，因此除非戰爭惡化到不可收拾否則俄應不會違約，否則未來俄在金融市場上的籌資會非常的困難。

另外，根據過去歷史經驗，戰爭通常最先對資本市場產生較大的衝擊，但也都很短暫，戰爭後對基本面影響則不同。以目前環境來看，大家最關心就是通膨的議題，由於這幾年能源、糧食價格開始上漲，而這次戰爭發生的地方正好又是天然氣和糧食以及部分金屬的輸出大國，因此市場勢必擔心短線通膨增溫，不過比起過去二、三十年前，現在市場的協調機制好很多。

根據國泰內部的模擬估算，油價年平均100元美金的話，歐洲通膨會增加0.6個百分點、美國則增加0.2個百分點；如果升至每桶120美元，歐洲通膨就可能增加超過1.2個百分點了。當然對台灣也會有影響，不過這幾年因為強勢台幣抵銷了部分通膨的壓力，目前台灣由於基本面很好，台幣仍有持續強勢的理由支撐，相對其他國家通膨壓力會小很多。