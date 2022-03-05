俄烏交火已逾一周，造成百萬烏克蘭人逃離家園，逾40萬人湧進鄰近的波蘭尋求庇護，華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）邀請台北市在內的自由城市聯盟城市首長開會，研商因應難民問題，台北市長柯文哲也已以視訊方式與會，承諾會協助烏克蘭人道救援。

台北市政府今指出，本次參與城市有利沃夫（烏克蘭大城）、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯、比亞維斯托克、布拉提斯拉瓦、格但斯克、維爾紐斯等。

恰斯科夫斯基並邀請各城市長一同視察難民容留中心，由於距離遙遠，柯文哲市長全程以視訊方式與會。會議於波蘭當地時間3月4日下午2時開始，為台北時間3月4日晚間9時，為時1個半小時。

柯文哲致詞時表示，3月3日台北已邀請烏克蘭在台僑民及各國駐臺使節齊聚市府大廳，為烏克蘭聲援祈福外，現已著手籌措援助基金，期望提供華沙市政府購買更多物資、照顧難民，北市也會妥善照顧在台的烏克蘭僑民。

柯市長更表示，目前由台灣政府外交部成立的捐款專戶，已募集來自各界超過300萬歐元善款。未來，將有更多來自台灣的援助抵達華沙，確保平民和人道救援物資能自由和安全地送達當地，他強調未來將強化與該聯盟的合作，透過涉外事務負責官員的通訊群組，隨時掌握烏克蘭情勢與相關發展資訊，為國際和平與人道救援略盡心力。

由於烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參與，會議中眾人也另行致電與利沃夫市長，了解當地情勢與緊急需求，期提供更即時與必要之協助，也做出各國應不分地域、團結一致，度過此次災難與人道浩劫。