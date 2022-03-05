全球電源龍頭大廠台達電子加入搶才行列，台達董事長海英俊表示，台灣持續擴廠並擴大招募，泰國與印度甚至歐美也將持續加碼布局，將在全球廣招2500名跨界人才，今年結構性調薪平均調幅在15%到25%。

身為台大校友的海英俊今天受邀出席台大校園徵才博覽會開幕儀式，他致詞時表示，台達在台灣持續擴廠並擴大招募，全台預計1500名優秀人才，涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師。全球總計有超過2500名的人才需求。

海英俊今天分享自己職涯歷練及心得，台大畢業至今50年，從金融業轉戰電子業，目前除了擔任台達電子董事長外，也身兼台積電獨立董事；他勉勵即將邁入社會的學弟妹要記住終身學習、廣泛閱讀、以及看中健康等3件事，長期要找到屬於自己真正有興趣的工作。

海英俊表示，台達整體薪酬相當具有競爭力，今年除年度調薪外，更增加結構性調薪，調高本薪平均幅度約15%至20%，同時也特別針對社會新鮮人調整起薪，與台達事業發展有高度關聯的專業領域調整幅度最高可達25%以上。

海英俊強調，台達近年快速發展電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施、能源基礎設施等策略市場，相關領域都是極具發展性與未來性的產業，進入台達可以選擇的職位很多，未來發展也相對多元，目前包括印度及美國廠的總經理都來自台灣。

他指出，研發類碩士新鮮人起薪最高可達7萬，博士為9萬，整體薪資含獎金分紅，年薪超過百萬。此外，產品採購、能源管理、資訊安全等專業也都有許多職缺。

台達將於3月起於台大、成大、清大、交大、台科大、北科大、中央、政大等校園舉辦徵才博覽會及說明會，提供全球職缺資訊，並由人資團隊現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧。為了積極培育人才，與台大合作成立的聯合研發中心也將於3月中落成。（編輯：郭無患）1110305