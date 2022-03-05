富邦金控經營績效繳出亮麗成績，隨著營運版圖擴大，持續積極招募優秀人才！( 5 )日參與臺大校園徵才博覽會，推廣2022年儲備幹部（MA）招募甄選計畫。今年規劃招募22個組別、50位儲備幹部，更首度招募企業永續組MA、期貨國外法人組MA；金控及各子公司合計聯合招募6,800個職缺，歡迎有想法、有創意的優秀新鮮人加入富邦團隊，共同打造永續美好未來。富邦金控今年度以「What’s your hashtag?」為招募主軸，期待招募多元人才，不限科系背景，只要是對於金融業有熱情、有想法，想追求職涯發展、個人成長的機會，都歡迎前來挑戰富邦MA。今日在台大博覽會椰林大道的徵才攤位上，富邦金控及子公司的主管與同仁們在現場提供職缺諮詢，與求職者互動熱烈。富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控連續十三年每股稅後盈餘榮登台灣金控業龍頭，創造了傲視同業的頂尖績效，在兩岸及亞洲區域擁有多元的金融服務平台；根據中華徵信所2021年台灣100大集團調查，富邦集團資產總額超過11兆元，成為台灣第一大企業集團。富邦持續以打造幸福企業為集團重要目標，是有志投入金融業人才的首選！同時，富邦金控致力永續經營，連續五年入選美國道瓊永續世界指數成分股，連續兩年榮獲CDP氣候變遷評比最高榮譽「A List」，今年更首度招募企業永續組MA，顯示積極推動永續的決心。期待邀請優秀人才加入富邦，一起朝向「亞洲一流金融機構」的願景而努力，成為金融領域的佼佼者。富邦期貨今年首度招募國外法人組MA，透過期貨法人業務經營模式及外資法人期權交易策略為主要學習發展方向，培育外資法人業務經營與服務之優秀人才。富邦投顧今年新增招募投資研究組MA，藉由撰寫研究報告並提出個股及產業投資建議，培育公司財務分析及產業趨勢分析評價之專業人才。富邦金控MA計畫除提供優渥薪資，首年即可挑戰破百萬的年薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，更有機會參與重要策略專案，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源，全力支持儲備幹部在富邦具深度、廣度以及速度的成長。富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控MA計畫邁入第十八年，已孕育出許多優秀人才。目前完成培訓的MA們已有成為獨當一面的客戶關係經理、基金經理人，也有在綠色及永續金融領域扮演專案經理角色，對企業永續、環境守護發揮實質影響力；亦或擔任資訊單位主管，推動金融科技；更有外調越南分行、新加坡分行者，以歷練亞洲區域金融發展。富邦MA廣泛投入在策略發展、產品設計、金融市場、財富管理、客群分析與經營、經營績效管理、風險控管、海外業務、Fintech、數位行銷、數據分析及投資管理等各相關業務中，與富邦共同成長。富邦金控也將持續投注資源於儲備幹部(MA)計劃，致力於培育更多金融菁英與管理人才！今年度富邦金控MA計畫招募範疇包括金控、人壽、銀行、證券、期貨、投顧、產險、投信、華一等職缺，共規劃22組別，包括：富邦金控（數據分析組、經營管理組、企業永續組）；富邦人壽（風險控管組、金融科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、個人客群組、資本市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、國際金融組、永續經營組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、金融商品組）；富邦期貨(國外法人組)；富邦投顧(投資研究組)；富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。富邦金控MA計畫採線上履歷收件自即日起至3月31日，應徵資格為：(1)大學以上學歷、科系不限；(2)良好的中、英文能力；(3)主動積極、勇於承擔責任；(4)強烈企圖心，展現自信與熱情；(5)具邏輯思考與問題分析解決能力；(6)具創新精神，樂於接受挑戰；(7)具良好溝通表達能力。富邦金控MA計畫甄選流程，包括履歷篩選、團體面談、領導力潛質評鑑/專題簡報、各子公司高階主管面談等階段，最後將由金控董事長及總經理親自面談，遴選出富邦需要的優秀潛力儲備幹部。由金控董事長親自面試，為富邦金控MA招募的重要傳統，也顯示富邦金控對儲備幹部的重視與期待。此外，富邦金控暨各子公司今年共計召募6,800人，徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才；並持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。