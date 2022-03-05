《光電股》2月營收探低 大立光：3月會比2月好

大立光(3008)自結2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，為108年2月以來新低，大立光表示，3月會比2月好。

受到農曆年長假及淡季影響，大立光2月合併營收為26.09億元，月減30.05％，年減18.7％，為108年2月以來新低，累計1到2月合併營收為63.45億元，年減18.75％。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光2月合併營收比重10％到20％，10M以上產品占50％到60％，8M產品占營收比重0％到10％，其他產品約占10％到20％。

由於3月工作天數恢復正常，大立光表示，3月會比2月好。

大立光2021年合併營收為469.62億元，年減16％，營業毛利為281.49億元，年減25％，合併毛利率為59.94％，年減7.04個百分點，營業淨利為231.48億元，年減28％，營業淨利率為49.29％，年減7.97個百分點，稅前盈餘為230.26億元，年減27％，稅後盈餘為186.71億元，年減24％，每股盈餘為139.28元。

大立光董事會決議配發110年7月1日到12月31日股息，預計每股配息39元，配息率約50.26％，預計3月15日除息。

儘管各大智慧型手機品牌廠今年新機鏡頭規格可望明顯升級，包括更高畫素如：2億畫素、8P、Double Freeform、可變光圈等，8P機種導入變多，也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，但因全球經濟產業變數不少，客戶普遍對高階機種信心不足，大立光預估，8P機種要下半年量才會比較大。

在VCM部分，執行長林恩平表示，VCM+鏡頭產品客戶數有增加，今年應該會有VCM+鏡頭產品出貨，目前客戶對於VCM需求還不錯，且毛利率還算合理，未來會根據產能來爭取訂單，公司也將針對VCM進行擴產。

儘管高階智慧型手機市況不佳，大立光不僅如期建置3座新廠，亦公告斥資10億元，買進位於台中市南屯區文山段用地，包括土地面積 10,081平方公尺，折合3049.503坪，以及建物面積3180.36平方公尺，折合962.059坪；大立光表示，此次購置的土地主要是為因應倉儲需求，便於就近管理。

大立光預計6月8日舉行股東會。