0303全台大停電造成高雄市民損失慘重，市長陳其邁怒批台電犯低級錯誤，並表示將聘律師替商家、產業求償，但市議員陳麗娜質疑陳其邁遇重大事故只會使用「震怒式」3招，若真心要替市民討公道，應採代位求償，保證不會被法院打臉。

陳麗娜說，從治安、交通、到工安意外，陳其邁就會使用「震怒式」3招，先震怒、再究責、最後沒有下文，這用多了只是讓自己的說服力越來越低，必須拿出實際行動才能讓市民有感，而此次面對台電重大失誤，陳其邁就應採用陳菊的代位求償來幫市民討公道。

陳麗娜指出，陳菊在731氣爆時發明代位求償，由於市府本身就是肇事者，因此當時引起很大的爭議，最後法院也認證高雄市政府是氣爆唯一要負責任者，而303大跳電的事實很明確，毫無疑問「肇事者是台電、受害者是市民」，這才是市府啟用代位求償機制的正確時機。

陳麗娜強調，代位求償機制本身沒問題，能否運用得當端看主政者心態，陳菊用它是拿來卸責，所以備受爭議，但陳其邁此時用它是真的可以究責、為市民爭取權益，若陳其邁該用而不用、該做而不做，從此會被人看破手腳。

市議員李雅靜則認為，針對高雄市受停電影響的店家，應比照天然災害補助方式，由店家向區公所提出損害請求，由區公所彙整認定，台電做出損害賠償，彌補庶民經濟店家損失。

她說，台電的補償方案，令市井小民欲哭無淚，受停電影響的工業用戶與家庭用戶都給予95折，也就是說1000元的電費減收50元，這樣的補償連一塊雞排都買不到。